Ajuste na idade mínima para aposentadoria entra em vigor em 2025

Mulheres precisarão ter pelo menos 59 anos e homens 64 para solicitar o benefício; veja o que muda

Em 2025, haverá um ajuste na idade para solicitar aposentadoria pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Mulheres precisarão ter no mínimo 59 anos e homens 64 anos para pedir o benefício, de acordo com as regras de transição impostas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, conhecida como Reforma da Previdência.

As regras e a forma de cálculo para a aposentadoria não mudam no próximo ano, mas a transição por idade, que acrescenta seis meses a cada ano, continuará até atingir 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Em 2025, a idade mínima para a mulher será de 59 anos, com 30 anos de tempo de contribuição, enquanto para os homens será de 64 anos, com 35 anos de tempo de contribuição. A transição pelo pedágio de 50% não exige idade mínima, enquanto a transição de 100% mantém a idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens. Essas duas últimas regras não sofrerão ajustes anuais.

Sandra Ribeiro Marques, que completará 59 anos em março, nova idade mínima exigida para a aposentadoria feminina em 2025, é uma das muitas pessoas impactadas pelas mudanças. “Achei uma boa notícia a redução da idade, pois já estou tentando me aposentar por tempo de contribuição. Mas não estou feliz porque o tempo de contribuição é alto. Ainda faltam 8 para alcançar os 30 exigidos”, desabafou. Sandra tem 22 anos de contribuições ao INSS e esperava por regras mais flexíveis em relação a esse requisito.

Simulação de aposentadoria

Para quem está planejando a aposentadoria, o aplicativo ou site Meu INSS permite fazer simulações e verificar quanto tempo falta para alcançar os requisitos de cada modalidade. Ao acessar a ferramenta, o segurado precisa cadastrar login e senha e, em seguida, clicar na opção “Simular Aposentadoria”.

O sistema apresenta informações sobre idade, sexo, tempo de contribuição e quanto tempo ainda falta para se aposentar, de acordo com as regras em vigor. Caso algum dado esteja incorreto, é possível corrigi-lo na plataforma. É importante lembrar que a simulação não garante o benefício, já que o INSS pode solicitar documentos adicionais para comprovação de períodos trabalhados.

Outra recomendação é conferir o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), que reúne os registros de entradas e saídas em empresas, contribuições, licenças e afastamentos ao longo da vida laboral. O CNIS é um documento essencial para garantir que todas as informações estejam corretas e possam ser utilizadas no cálculo da aposentadoria.

A aposentadoria por tempo de contribuição com a regra de pontos, por exemplo, exige um tempo mínimo de 30 anos de contribuição para mulheres e 35 anos para homens. Além disso, o somatório da idade e do tempo de contribuição deve atingir 92 pontos para mulheres e 102 pontos para homens em 2025. Já a regra da idade mínima progressiva, com acréscimos anuais, exige os mesmos 30 e 35 anos de contribuição, com idades mínimas de 59 e 64 anos, respectivamente, em 2025.

Sandra, que já está se organizando para entender melhor suas possibilidades, reconhece a importância de acompanhar de perto as regras. “Fiquei mais aliviada ao saber que estou perto de atender a um dos critérios, mas, ao mesmo tempo, vejo que ainda há um longo caminho pela frente por causa do tempo de contribuição”, disse.

No caso dos professores, as regras também seguem transições específicas. Para a regra de pontos, é necessário atingir 87 pontos para mulheres e 97 para homens em 2025, com tempos mínimos de 25 e 30 anos de contribuição, respectivamente. Já na idade mínima progressiva, as exigências são 54 anos para mulheres e 59 anos para homens, mantendo os mesmos tempos mínimos de contribuição.

Por Suzi Jarde e Djeneffer Cordoba

