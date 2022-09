Paciente retorna um ano depois para agradecer renascimento

Há um ano, João Carlos Manhabusco sofreu uma cirurgia cardíaca realizada na Santa Casa da Capital e neste 07 de setembro, voltou para agradecer todo o corpo médico por tê-lo salvo.

O paciente contou que foi ao hospital para realizar um cateterismo, ao detectar alguns entupimentos em seguida contraiu a Covid19 e passou 10 dias isolado e falou comemorou por passar bem até poder realizar a cirurgia.

“Decidiram me operar no dia 07 de setembro, e surpreendeu porque eu queria estar em família, mas com excelência me operaram no dia do feriado, correu tudo bem e mesmo com a covid19 que causa algumas intercorrência mas graças a Deus deu tudo certo. Só tenho a agradecer por tudo ter corrido bem e retornei par a enfermaria e com uma semana tive alta. Através dos prestadores de serviço e todo corpo clinico da Santa Casa me acolheram neste momento de desespero. Foi um renascimento. “, comemorou o advogado.