Missão debate moda em New York

Em New York durante os dias 10 a 14 de outubro, empresários do setor de modas de Mato Grosso do Sul passaram por capacitação na escola de moda Parsons School of Design, além de visitas técnicas em locais que são referências mundiais para a moda, como a Nordstrom, Hudson Yards, o Museu de Arte e Design, Nike House of Innovation, Bergdorf Goodman, Showfields e o Museu da Moda FIT – Fashion Innovation of Technology.

Organizada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), em parceria com a Rede CIN (Centro Internacional de Negócios), Sebrae e Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais), o encontro contou com 27 empresários, entre eles Zanir Furtado, representando Mato Grosso do Sul.

Para a coordenadora do CIN/MS (Centro Internacional de Negócios), Sthefany Miyeko, a missão foi uma importante experiência para ampliar a visão de mercado e também a possibilidade de iniciar negócios com um país que representa um grande potencial no segmento. “A missão empresarial aproxima e gera oportunidades de negócios, além de proporcionar uma troca entre empresários e gestores de diversos lugares do mundo, o que amplia a visão do empresário e as possibilidades comerciais”, pontuou.

Instalada em Rio Negro, a indústria de bolsas Zanir Furtado, que evidencia a matéria prima do Pantanal, foi uma das participantes da missão. Para a empresária, que desde o início do negócio tinha a intenção de internacionalizar os produtos, a feira foi uma excelente oportunidade para ampliar as possibilidades.

“A missão foi incrível, riquíssima em conhecimento e networking. É a oportunidade de entender o mercado e as novas tendências. Foi uma gama de conteúdo, a experiencia de estar lá é muito diferente de apenas estudar teoria. Afinal, tivemos a oportunidade de visitar lugares que são referência na moda, cases de sucesso. Isso amplia muito nossa visão de negócio enquanto empresário”, afirmou.