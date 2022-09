Enfermeira garante reparar muro destruído por assaltantes, mas não retorna

Filha da merendeira que teve a frente da casa destruída, durante uma perseguição policial na madrugada desta quinta-feira (29), a advogada Marcely da Costa Trindade, 26, contou que o veículo dos assaltantes bateram de lado no muro da residência da mãe, localizada na rua Santa Quitéria, região do Bairro Jardim Aero Rancho, sul de Campo Grande.

O Honda City foi roubado de uma enfermeira, de 46 anos, que saía do plantão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Universitário, por volta das 23h30, de quarta-feira (28). Ao chegar perto do veículo, a mulher teve uma arma de brinquedo apontada na cabeça sob a condição que entregasse o carro.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou os dois suspeitos, um jovem e outro menor de idade, dentro do Civic na região do Bairro Jardim Canguru. Ao perceberem a viatura, os bandidos passaram a fugir em alta velocidade e não pararam mesmo sendo alvejados por tiros pelas autoridades.

Segundo a filha da moradora do local, os bandidos passaram pelo quebra mola, estouraram os pneus do carro roubado, desviaram do veículo estacionado de um vizinho, subiram na calçada, até que foram derrapando até atingir o muro e posteriormente um poste de iluminação pública.

Prejuízo e acordo

Marcely estima um prejuízo entre R$ 6 mil a R$ 10 mil. “As duas pilastras que seguravam o muro foram derrubadas, algumas partes ficaram rachadas e o portão foi totalmente destruído. A vítima garantiu que tinha seguro e que cobriria os reparos do estrago, mas até agora não retornou o contato. O acordo foi realizado na frente dos policiais e outras pessoas também testemunharam.”

A filha da merendeira ainda conta sobre o sangue que ficou na rua que pertence ao menor de idade envolvido no crime. Além disso, que sua mãe mora há 30 anos no mesmo endereço e que o susto quase a fez passar mal. Ambas registrarão o boletim de ocorrência por danos na tarde desta quinta-feira. Acesse também: Filho é preso por espancar e torturar a mãe de 74 anos

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf