Direção de PRD vai ser decidida nos próximos dias, afirma Delcídio

Após aprovação pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) da fusão do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) com o Patriota, que originou o PRD (Partido de Renovação Democrática), as expectativas do ex-senador, Delcídio do Amaral, que era presidente do PTB no Estado, não poderiam ser melhores. “A avaliação é boa para o PTB e o Patriota! Novos quadros virão para o partido, inclusive detentores de mandato”, afirmou.

Sem declarar se vai pleitear a direção do partido em MS, Delcídio diz que a decisão será tomada nos próximos dias.“Quanto às direções, elas serão definidas nos próximos dias pela Direção Nacional do novo partido”. Mas adiantou que o PRD deverá entrar na disputa nas eleições municipais de 2024. “Lançaremos candidatos a cargos majoritários e para as Câmaras de Vereadores!”, afirmou.

A união das duas siglas foi aprovada em convenção nacional feita em Brasília, em outubro de 2022, dias antes da data do segundo turno das eleições do ano passado. Somente nessa quinta-feira (9), o TSE aprovou, por unanimidade, a fusão. Com a união das legendas, o novo partido passa a ter direito a R$ 22,8 milhões do Fundo Partidário, referente a valores de 2023. Com certeza, o valor será um atrativo para que muitos permaneçam na nova agremiação.

No pleito de 2022, o PTB elegeu um deputado federal (Bebeto, pelo Rio de Janeiro). Já o Patriota, conquistou quatro vagas na Câmara Federal: Dr. Frederico (MG), Fred Costa (MG), Marreca Filho (MA) e Pedro Aihara (MG). Na capital de Mato Grosso do Sul, o Patriota tem os vereadores Paulo Lands e Edu Miranda, além do secretário municipal de Saúde, Sandro Benites. Já o PTB tem William Maksoud (PTB). Caso todos permaneçam no partido, o PRD ficaria com a segunda maior bancada na Câmara da Capital. Ainda entra na equação o deputado Lidio Lopes, que comandava o Patriota, no Estado. A reportagem tentou ouvir o deputado Lidio Lopes, mas não obteve retorno.

Essa deve ser a disputa mais acirrada. Quem ficará com a direção do novo partido em MS? Delcídio ou Lidio Lopes? Para saber, só aguardando as cenas dos próximos capítulos.

