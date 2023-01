Onça-pintada morre atropelada na rodovia BR 262

Na manhã desta sexta-feira (27) ás margens da rodovia BR 262, na altura do Km 625, a aproximadamente 70 km da cidade de Miranda uma onça-pintada foi encontrada morta e teve o seu corpo recolhido , por policiais militares ambientais de Miranda. O felino apresentava ferimentos na região da cabeça e em partes do tronco, indicando ter sido atropelado.

Os Policiais foram imediatamente ao local e constataram que a onça, um macho adulto, já estava morta e efetuaram o recolhimento do animal.

O animal será taxidermizado (empalhado) para uso em Educação Ambiental em uma das oficinas temáticas que são utilizadas pela PMA.

A PMA orienta às pessoas, que não existe crime ao atropelar um animal sem intenção. No caso, o procedimento correto é parar o veículo em local seguro e, com segurança, verificar se o animal está morto. Se não estiver, ligue para a PMA e peça socorro, porque toda vida tem um sentido e vale a pena. Se ele estiver morto e estiver na pista de rolamento, com segurança, retire-o para o acostamento, para evitar que outro usuário da rodovia possa vir a se acidentar e, às vezes, até matar a si e sua família, em novo possível acidente, que esta atitude simples poderia evitar.

