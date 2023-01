Lobo-guará é resgatado com ferimentos após ser atropelado

Um lobo-guará, que estava ferido, foi resgatado na noite de ontem (2) pela PMA de Dourados (Polícia Militar Ambiental), distante a 228 quilômetros de Campo Grande. O animal estava entre os municípios de Dourados e Laguna Carapã.

Os agentes receberam informações de motoristas que havia um animal silvestre ferido à margem da rodovia MS-379, a cerca de 65 km da cidade de Iguatemi. Ao chegarem ao local, perceberam que ele possuía vários ferimentos provocados por atropelamento e não conseguia se locomover.

O animal, foi capturado e será transportado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) em Campo Grande.

Orientação sobre atropelamento de animais

De acordo com orientações da PMA, não existe crime em atropelas animas sem a intenção nas estradas. No caso, o procedimento correto é parar o veículo em local seguro e com segurança e verificar se o animal está morto. Se não estiver, acione imediatamente a Polícia Militar Ambiental. Em caso de acidente fatal, retire o animal com segurança para o acostamento, para evitar que outro usuário da rodovia possa vir a se acidentar.

Os telefones da PMA em Campo Grande são (67) 3357-1500 e (67) 9984-5013.

