Casos de ferrugem asiática preocupa sojicultores

O ano de 2023 está tendo um verão com chuvas intensas e frequentes, intercaladas com sol forte, promovendo assim um ambiente favorável para a produção de soja, mas ao mesmo tempo, o prolongamento do ciclo da cultura, aumentando a possibilidade do surgimento e desenvolvimento de fungos.

Para doenças policíclicas como a ferrugem asiática da soja, na qual as folhas infectadas durante o ciclo da cultura servem de fonte de inóculo para novas infecções durante o mesmo ciclo, a taxa de desenvolvimento da doença depende das condições ambientais. Nesta quinta-feira, 26 de janeiro, após mais um dia de intenso trabalho nas lavouras da região de Chapadão do Sul, o Dr. Lucas Fantin classificou a presença da ferrugem como epidêmica e poderá provocar prejuízos importantes nas lavouras da região.

Analisando o comportamento do clima neste ano agrícola, o Pesquisador da Fundação Chapadão, Dr. Lucas Fantin publicou um alerta sobre a possibilidade do surgimento da ferrugem da soja, no período crítico da cultura, o de enchimento de grãos. A partir da constatação da presença da ferrugem da soja, o pesquisador Dr. Lucas Fantin passou a ser solicitado nas lavouras para diagnosticar a doença e recomendar as providências necessárias para a contenção.

O primeiro caso detectado da ferrugem da soja, na região dos chapadões surgiu no dia 11 de janeiro, o que causou preocupação e novo alerta, com reportagens foi lançado. Na oportunidade a Fundação Chapadão passou a recomendar que os sojicultores mantivessem o residual de controle nas áreas e buscar recomendações de fungicidas.

Além disso o pesquisador Dr. Lucas Fantin ressaltou que os produtores não deveriam esquecer do manejo também de outras doenças que já estão instaladas nas lavouras como; mancha-alvo, mancha-parda, mofo-branco, oídio e crestamento de cercospora.

A ocorrência de chuvas bem distribuídas restringe os momentos ideais de aplicação de fungicidas, ou operações com baixa tecnologia de aplicações, prejudicando sobremaneira a eficiência do controle.

Leia mais: MS tem ocorrência de 13 pontos de ferrugem asiática

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.