Onça-pintada é flagrada de guarda em prédio da PRF

Uma onça-pintada foi flagrada passeando bem tranquila em frente ao prédio administrativo da PRF (Polícia Rodoviária Federal), as margens da rodovia, Ramão Gomez, em Corumbá, a 417 quilômetros de Campo Grande.

A imagem que circulas pelas redes sociais foi postada pelo Sinpr-MS (Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais) demonstra a calma e paciência do felino ao caminhar pelo acostamento da BR e pelo pátio da PRF.

Conforme o site Folha MS, após caminhar um bom trecho da rodovia, a onça-pintada seguiu mata adentro em direção a Baia do Jacadigo.

Segundo o Capitão Valente, comandante da Polícia Militar Ambiental de Corumbá, o fato já é de conhecimento do batalhão que acompanha a situação.

Ele ressalta que em casos como este, a orientação principal é a liberação da rota de fuga do animal, além de redobrar a atenção no trecho para evitar atropelamento. “A orientação é liberar rota de fuga para o animal, sem a presença da imprensa e monitoramento até ela voltar pro seu habitat (mata), embora ali já é o habitat dela”.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.