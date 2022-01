Sem ser poupada, jovem onça-pintada é mais uma vítima de atropelamento na BR-262

Um servidor de segurança pública procurou a PMA (Polícia Militar Ambiental) de Corumbá no dia de hoje (28) após encontrar uma onça-pintada morta às margens da BR-262, em trecho conhecido como Morro do Azeite, a 120 km da Cidade Branca. A jovem felina não foi poupada, sendo mais uma vítima de atropelamento na rodovia que corta o Pantanal sul-mato-grossense.

Após receberem o animal morto, os policiais ambientais calcularam que o animal havia ido a óbito ainda pela manhã desta sexta-feira. Na sequência, veterinários da Secretaria de Meio Ambiente do município fizeram a coleta de esperma para conservação e possível uso futuro em reprodução da espécie Panthera onca.

No Brasil, atropelamento de animais sem intenção de matá-los não é crime. A PMA orienta que o correto procedimento correto é parar o veículo em local seguro e, com segurança, verificar se a vítima foi a óbito. Caso contrário, efetuar o socorro. Se estiver na pista de rolamento, retirá-la com segurança para o acostamento.

Na sequência, acionar as autoridades pelo telefone 190 (Polícia Militar) ou 191 (Polícia Rodoviária Federal). Em Mato Grosso do Sul, a PMA por ser contatada pelo número (67) 3314-4920.