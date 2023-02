Curso sobre análise de crédito e cobrança começa dia 27

Oferecida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande em parceria com a Fecomércio MS e o Senac, estão abertas as inscrições para o curso de Análise de Potencial de Crédito e Cobrança. A capacitação que ocorrerá de 27 fevereiro a 10 de março, às 18h30, no Senac Hub Academy, situado na Rua Francisco Cândido Xavier, n. 75, Centro da Capital.

O evento é destinado a profissionais que atuam no ramo de negociações dos setores de comércio, serviços e indústria, e oferecerá conhecimentos sobre as melhores técnicas de cobrança. Os participantes aprenderão sobre os tipos de crédito, a legislação aplicada à concessão de crédito, fatores de impedimento de crédito a prazo, score de crédito e critérios de análise, entre outros aspectos relacionados ao tema.A capacitação irá abordar no conteúdo programático: o perfil do cliente inadimplente, políticas abusivas, como lidar com inadimplência e como estabelecer o processo de cobrança.

Também serão apresentadas orientações sobre a importância de se realizar a cobrança ou a recuperação de crédito de forma responsável e ética, evitando ações judiciais de cobrança indevida e de danos morais.

Interessados em se inscrever no curso ou obter mais informações podem entrar em contato pelos telefones (67) 3312-5000, 3312-5058, 98405-4600 ou o e-mail [email protected] O investimento é de R$ 299,00.

