Estado passa de 16 mil casos confirmados de dengue

Mato Grosso do Sul chegou a 16.157 casos acumulados de dengue desde o início de janeiro sendo que os números foram registrados nos 79 municípios do Estado. Dos mais de 16 mil casos de dengue, 7.875 foram confirmados através de critérios clínicos e outros 8.175 confirmados por meio exames em laboratoriais.

O número mortes por dengue em Mato Grosso do Sul segue em 19. O óbito mais recente causado por complicações de saúde atribuída a dengue é datado de 4 de julho, de uma moradora de Bataguassu, 46 anos, sem comorbidades relatadas.

Os primeiros colocados são Campo Grande, com 7.268, Chapadão do Sul com 956, Amambai com 938 e Dourados com 881 registros desde o início do ano. O boletim epidemiológico da dengue é elaborado pela Gerência Técnica de Doenças Endêmicas, vinculado ao setor de Vigilância em Saúde da SES.