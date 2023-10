Corpo de homem é encontrado esmagado na BR-262

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto, na manhã de hoje (12), na BR-262, em Dois Irmãos do Buriti, a 115 quilômetros de Campo Grande. A suspeita é que a vítima tenha sido atropelada.

O local foi preservado até a chegada da Polícia Civil. Equipes da perícia técnica também compareceu à rodovia, para análise de praxe. O acidente, ocorreu no km 436, há 50 km do município. Até o momento não há informações do veículo em que causou a colisão.

Equipes do Corpo de Bombeiros também estiveram no local, sinalizando e auxiliando na segurança do trânsito.

