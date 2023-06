Novos ônibus da Capital serão entregues nesta quarta-feira

Serão entregues nesta quarta-feira, 28 de Junho, 71 novos ônibus para renovação da frota do transporte público coletivo de Campo Grande (MS). A entrega está sendo feita após acordo entre a Prefeitura de Campo Grande e o Consórcio Guaicurus para substituição em etapas dos veículos.

O evento será às 10 horas, em frente à Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena. Parte do montante entregue já começa a circular amanhã mesmo após a solenidade, onde estarão expostos todos os 71 veículos.

A substituição foi anunciada pela prefeita Adriane Lopes durante entrevista coletiva no dia 14 de Junho. Na ocasião, foi informado que até o final do ano outros 60 ônibus também serão substituídos.

A entrega é a maior dos últimos dez anos e faz parte conjunto de melhorias no transporte da Capital, segundo a prefeitura. O montante representa substituição de 15% do total de 473 veículos e é prevista em contrato para idade média de cinco anos.

Todos os ônibus possuem acessibilidade e serão incorporados as linhas conforme cronograma da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). O ato contará com a presença da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes e de representantes do Consórcio Guaicurus.

