FCDLMS discute a reforma tributária com a bancada estadual de MS

A Federação das Câmaras dos dirigentes Lojistas do Mato Grosso do Sul – FCDLMS, por sua presidente, Inês Santiago, compôs a mesa das autoridades na Assembleia Legislativa, na tarde desta segunda-feira (26), para discutir o texto da reforma tributária da PEC 45/2019 que tramita no Congresso Nacional.

O evento aconteceu na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, cuja audiência foi presidida pelo deputado Antônio Vaz (Republicanos), presidente da Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio, cuja proposta foi feita pelo deputado Pedrossian Neto (PSD), membro da referida comissão.

Em pauta nas discussões os impactos políticos e econômicos da reforma tributária para o Mato Grosso do Sul.

Segundo Pedrossian Neto, o texto da PEC 45 de 2019 favorece a indústria, mas prejudica o agro e o setor de serviços. “É inegável que haverá aumento de carga tributária para esses setores ” ressaltou.

Para Inês Santiago essa é uma pauta que afeta diretamente o setor varejista de comercio e serviços, por isso a defesa incansável da Federação desse importante setor produtivo. " o setor de serviços representa 70% do PIB brasileiro e não pode sair dessa reforma prejudicado, sob pena de haver desemprego em massa, eis que o varejo é o maior gerador de emprego e renda, não só de Mato Grosso do Sul, mas de todo país. Assim, deixamos aqui o nosso pedido de apoio irrestrito dessa bancada estadual para que possamos garantir equilíbrio fiscal para esse importante setor produtivo", finalizou a presidente.

