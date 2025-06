No Dia do Meio Ambiente, Águas Guariroba celebra avanços do saneamento e legado sustentável na Capital

Neste 5 de junho, quando celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Águas Guariroba também comemora marcos sustentáveis em seu compromisso com o saneamento, promoção de qualidade de vida e estabelecer um legado ecológico com campo-grandenses. Após 25 anos de atuação, a concessionária segue comprometida com a preservação do meio ambiente, por meio da expansão do tratamento e coleta de esgoto, qualidade da água distribuída e ações de conservação e educação ambiental.

De acordo com o ranking mais recente do Instituto Trata Brasil, que avalia a qualidade dos serviços de saneamento no país, Campo Grande se destaca entre as três capitais com melhor desempenho. O levantamento considera critérios como acesso à água potável, cobertura de coleta e tratamento de esgoto, além das perdas na distribuição de água.

“Quando assumimos a concessão em Campo Grande, imediatamente implantamos um Programa de Redução de Perdas. Com isso, o índice de perdas de água na Capital de Mato Grosso do Sul teve queda de 56% (em 2006) para os atuais 19,7% (em 2024), o que representa que Campo Grande deixou de perder cerca 43.461.659 de metros cúbicos de água por ano”, explica Gabriel Buim, diretor-presidente da Águas Guariroba.

No que diz respeito a esgotamento sanitário, atualmente 94% da população tem acesso ao serviço, cabe citar que só nos últimos dois anos, a Águas Guariroba implantou mais de 530 quilômetros de redes coletoras de esgoto, conectando mais de 130 mil pessoas ao serviço, estes investimentos têm posicionado a capital como referência na região centro-oeste em universalização do serviço. Esse avanço representa uma economia considerável em saúde pública e ganhos expressivos em qualidade de vida.

A expansão reforça a meta da concessionária de alcançar 98% de cobertura da rede de esgoto até 2029, colocando Campo Grande entre as primeiras capitais do país a atingir a universalização do serviço. “O verdadeiro compromisso com o meio ambiente vai além da preservação do presente, está em construir um legado duradouro para as próximas gerações. Em Campo Grande, esse futuro sustentável já está em curso, com rios e córregos mais limpos, saúde pública fortalecida e uma cidade que cresce com respeito à natureza, graças ao trabalho contínuo da Águas Guariroba”, reforça Francis Moreira Faustino Yamamoto, a diretora executiva da Águas Guariroba.

Destaque nacional

Referência em saneamento, Campo Grande é a prova de que o investimento em saneamento básico é diretamente relacionado ao investimento em práticas sustentáveis que beneficiam tanto o meio ambiente quanto a sociedade. Na capital de Mato Grosso do Sul, 81% dos córregos têm boa qualidade de água. É o melhor índice desde 2010. A informação é do Programa Córrego Limpo, desenvolvido pela Águas Guariroba em parceria com a prefeitura de Campo Grande.

Um contraste em relação a Porto Velho (RO), por exemplo, onde a coleta de esgoto chega para menos de 10% da população, o que resulta na contaminação de rios, disseminação de doenças e impactos severos na saúde pública.

“Esse resultado é fruto de investimentos consistentes e de um compromisso verdadeiro com o futuro da cidade. Saneamento é fortalecer a saúde pública, valorizar a educação com crianças mais presentes nas escolas e impulsionar o turismo ao preservar nossos rios e nascentes. É assim que o saneamento se transforma em qualidade de vida e desenvolvimento para todos”, comentou Gabriel Buim.

Iniciativas sustentáveis

A atuação social e ambientalmente responsável faz parte da história da Águas Guariroba, além de representar um compromisso de longo prazo com a sociedade.

Entre essas iniciativas da concessionária com foco em preservação, destaca-se o trabalho desenvolvido no Viveiro Isaac de Oliveira, espaço dedicado à produção de mudas de espécies nativas do Cerrado. Desde sua criação, em 2010, o viveiro já produziu mais de 640 mil mudas utilizadas em ações de reflorestamento, recuperação de nascentes e educação ambiental.

Em 2024, o viveiro passou por uma ampliação, e agora tem capacidade de produção de até 80 mil mudas por ano. Essas mudas têm desempenhado um papel importante na recomposição vegetal de áreas degradadas, no sombreamento urbano e, principalmente, na proteção das bacias hidrográficas que abastecem Campo Grande.

“A preservação das árvores está diretamente ligada à qualidade e à disponibilidade da água. Doar mais de 33 mil mudas no último ano reforça nosso compromisso com o meio ambiente e com a sustentabilidade de Campo Grande, garantindo água em abundância e com qualidade para as futuras gerações”, destacou o gerente de Meio Ambiente, Fernando Garayo.

Além disso, a Águas Guariroba também passou a operar com 99% de sua energia proveniente de fontes 100% limpas, sendo 94% oriundas de um parque eólico localizado na Bahia e 3% da usina solar de Cassilândia. A mudança faz parte da parceria da Aegea com a Serena Energia, responsável por um complexo de 20 aerogeradores que juntos somam 116MW de potência, suficiente para abastecer o equivalente ao consumo de uma cidade de 700 mil habitantes.

“A iniciativa fortalece o compromisso da empresa com os pilares ESG e a redução das emissões atmosféricas, priorizando um modelo de operação sustentável. Com um consumo atual de 9.853.000 quilowatts hora por mês, a Águas Guariroba reforça seu protagonismo em sustentabilidade no setor de saneamento”, diz Augusto Batista, Coordenador de Operações.

