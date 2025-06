No dia Mundial do Meio Ambiente, MS Pantanal participa da entrega do primeiro PEV educativo de MS

Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a MS Pantanal participou, nesta quinta-feira (5), da inauguração do primeiro Ponto de Entrega Voluntária (PEV) com conceito educativo de Mato Grosso do Sul, instalado na Escola Estadual Fausta Garcia Bueno, no bairro Coophasul, em Campo Grande, MS.

A iniciativa foi promovida pela AGEMS, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED), Sanesul e Ambiental MS Pantanal, com finalidade de fomentar a educação ambiental e estimular práticas de economia circular a partir da escola.

Parceira institucional do projeto, a MS Pantanal contribui com materiais didáticos e ações do programa estadual de educação ambiental por meio da iniciativa “Liga do Saneamento”, que promove a integração entre educação e sustentabilidade de forma lúdica e acessível para professores e alunos, com foco na valorização do saneamento básico.

“Acreditamos que a transformação ambiental começa com a educação. Por isso, apoiamos iniciativas que aliam infraestrutura, conscientização e cidadania”, disse Gabriel Buim, diretor-presidente da MS Pantanal, reforçando a importância da ação conjunta.

“Quando falamos de descarte correto de resíduos, também estamos falando de saneamento. Esta é uma semente que plantamos hoje para colher um futuro mais sustentável”, ponderou.

O novo PEV vai além da coleta seletiva, ele será um espaço interativo de aprendizado, com sinalização educativa e compartimentos específicos para metais, papéis, plásticos e vidros. A estrutura foi pensada para atender alunos, professores e moradores da escola Fausta e região.

Para Iara Marchioretto, diretora de regulação e fiscalização de saneamento básico e resíduos sólidos da AGEMS, a ação simboliza o poder transformador da parceria entre setor público e privado.

“Este PEV demonstra que a educação ambiental, aliada à regulação e à gestão de resíduos, também é instrumento de saneamento”.

O projeto faz parte do programa AGEMS Ambiental, que utiliza a regulação como ferramenta para inovação, inclusão e valorização do território, incentivando mudanças de comportamento e o engajamento comunitário.

MS Pantanal avança na universalização no MS

Desde sua implantação em 2021, a Parceria Público-Privada entre a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal tem promovido avanços significativos no saneamento básico de Mato Grosso do Sul. Em pouco mais de quatro anos, a cobertura com rede coletora de esgoto saltou de 46,13% para 69,78% do território estadual, resultado direto de uma atuação integrada e estratégica.

Esse progresso já beneficia mais de 1 milhão de sul-mato-grossenses, com a ampliação dos serviços de esgotamento sanitário em 61 municípios e um distrito. A parceria tem impactado diretamente a qualidade de vida da população, refletindo-se em saúde, desenvolvimento urbano e preservação ambiental.

Até abril de 2026, a meta é implantar mais de 824 quilômetros de novas redes coletoras em todo o estado, consolidando uma infraestrutura sólida e eficiente para as gerações presentes e futuras.

