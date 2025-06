Águas Guariroba celebra Semana do Meio Ambiente com doação de 2 mil mudas de árvores

Somente durante a Semana do Meio Ambiente, a Águas Guariroba doou mais de duas mil mudas de árvores para 20 instituições de Campo Grande. Nesta quinta-feira (5), Dia do Mundial do Meio Ambiente, colaboradores da concessionária também distribuíram mudas no centro de Campo Grande, enquanto divulgavam as ações de sustentabilidade promovidas pela concessionária.

Entre as iniciativas da concessionária com foco em preservação, destaca-se o trabalho desenvolvido no Viveiro Isaac de Oliveira, espaço dedicado à produção de mudas de espécies nativas do Cerrado. Desde sua criação, em 2010, o viveiro já produziu mais de 640 mil mudas utilizadas em ações de reflorestamento, recuperação de nascentes e educação ambiental.

“Colaboramos com projetos que visam recuperar áreas desmatadas ou degradadas, restaurando a flora nativa. Fornecemos mudas para prefeituras e organizações que trabalham na melhoria da qualidade ambiental das cidades. Também apoiamos escolas e ONGs em projetos educacionais e atividades de plantio”, explica o analista de Meio Ambiente, Carlos Leal.

Em 2024, o viveiro passou por uma ampliação, e agora tem capacidade de produção de até 80 mil mudas por ano. Essas mudas têm desempenhado um papel importante na recomposição vegetal de áreas degradadas, no sombreamento urbano e, principalmente, na proteção das bacias hidrográficas que abastecem Campo Grande.

“A preservação das árvores está diretamente ligada à qualidade e à disponibilidade da água. Doar mais de 33 mil mudas no último ano reforça nosso compromisso com o meio ambiente e com a sustentabilidade de Campo Grande, garantindo água em abundância e com qualidade para as futuras gerações”, destacou o gerente de Meio Ambiente, Fernando Garayo.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram