Sálvame de la soledad! RBD anuncia retorno e turnê mundial

Alguns dias após os integrantes do grupo RBD arquivarem todas as publicações e fotos de perfis das redes sociais, os fãs fiéis começaram a especular um possível retorno da banda. E hoje (19), através de um vídeo publicado nas contas dos integrantes, o comeback foi finalmente confirmado.

No vídeo, Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann aparecem em um emocionante reencontro que ocorreu nos últimos dias, intercalado com uma cena da novela. “Soy rebelde” escreveram na legenda ao compartilharem um link para um site, que mostra uma contagem regressiva que termina em 19 de janeiro de 2023 e um aviso de “Prepare sua gravata”.

Ao que tudo indica, nesse dia devem ser revelados detalhes da turnê, como as datas e cidades por onde passarão.

Alfonso Herrera, o Poncho, foi o único integrante que ficou de fora do anúncio, não aparecendo no vídeo e também não se juntando ao movimento de arquivar imagens nas redes sociais.

