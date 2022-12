Londres Machado desiste e PP indica Gerson Claro a presidência da ALMS

Após consenso da executiva estadual do PP (Partido Progressista), o nome do deputado estadual reeleito, Gerson Claro (PP) foi indicado pelo partido para concorrer a vaga de Chefe do Legislativo Estadual, nos próximos dois anos.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (19), em reunião com o governador eleito, Eduardo Riedel (PSDB). Claro é presidente da principal comissão da casa de leis a CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação) e a indicação foi avalizada por seus correligionários como a deputada federal e senadora eleita Tereza Cristina, do deputado estadual e vice-governador eleito, José Carlos Barbos, o Barbosinha; do deputado federal reeleito, Luiz Ovando, do deputado estadual Londres Machado e do secretário-geral do Progressistas, Marco Aurélio Santullo.

Durante a reunião em que o PP apresentou nomes para a administração de Eduardo Riedel, o governador eleito ressaltou que a escolha passa pelo crivo dos 24 deputados estaduais eleitos e destacou que o partido, aliado em sua eleição, dará grande contribuição a sua gestão.

A eleição da mesa diretora acontecerá em 1º de fevereiro de 2023 e é feita por votação aberta e nominal. O futuro presidente da Casa de Leis cumprirá mandato de dois anos que podem ser enovados se reeleito.