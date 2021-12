Vídeo: Homem-Aranha “ataca” na 14 de Julho e dança na via para alegria da galera

A GCM (Guarda Civil Metropolitana) atendeu uma ocorrência um tanto inusitada nesta quarta-feira (22). Na Capital, a equipe abordou um “Homem-Aranha” com gorro natalino a dançar na rua 14 de Julho. A peripécia foi registrada pelas câmeras de monitoramento da região central e logo caíram na rede.

Pelas imagens, é possível ver o rapaz com a fantasia do super-herói dançando no meio da rua. Logo depois, uma equipe da GCM aparece para saber o que está acontecendo.

Confira o vídeo da dancinha:

O Estado Online descobriu quem é o homem fantasiado, que se identifica como “Omiranha”. Figura carimbada em Campo Grande, sua fama começou quando ele ainda vendia paçocas nos semáforos da cidade para atingir o sonho de cursar cinema em uma universidade.

Omiranha falou com a nossa equipe sobre a abordagem diferente. “Eu estava gravando um vídeo para a rede social, não fiquei com medo quando vi o carro [da guarda], pois eu vendo paçoca no sinal, e eles sempre passam e brincam comigo”, contou.

No seu perfil do Instagram, ele ainda fez questão de brincar com a situação: