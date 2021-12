Vídeo: Coxim decreta situação de emergência após chuvarada que transbordou rio Taquari

Depois dos temporais que encharcaram o município de Coxim de água e estragos, a prefeitura municipal decretou situação de emergência. A medida foi oficializada no dia de ontem (22), com a justificativa de que o volume de chuvas afetaram partes urbanas e rurais da cidade distante 253 quilômetros de Campo Grande. O Rio Taquari transbordou.

Coxim enfrentou enxurrada com 275,4 mm³ de água, que deixou estragos pelo município. Ruas e casas foram alagadas, pontes “rodaram” e crateras foram abertas, além do Rio Taquari passar da cota máxima e chegar aos 5,02 m aferidos.

O decreto, que veio em conformidade com o parecer da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, terá o prazo máximo de 30 dias – podendo ser estendido caso haja necessidade. O Governo do Estado já foi alertado pela situação no município sul-mato-grossense.

Assista no vídeo a seguir a intensidade do volume de água no Rio Taquari: