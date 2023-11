Mulher morre em voo dos EUA para o Brasil e corpo fica em assento

Uma mulher morreu em um voo que saiu do estado da Flórida, nos Estados Unidos, para o rumo ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. As informações são do jornal O Tempo de Minas Gerais. O corpo da mulher teria ficado no assento original até a aeronave chegar ao Brasil, na manhã desta terça-feira (7).

A passageira estaria na classe executiva e morreu na primeira hora de voo. A companhia área pediu por médicos que estivessem na aeronave, que constataram o óbito. Ao pousar, policiais entraram no avião e o embarque foi impedido por 40 minutos, para realização de perícia.

A companhia aérea não informou de onde era a passageira, mas destacou que vai dar assistência para a família. A empresa disse que a mulher chegou a passar mal antes de morrer.

Conforme a Polícia Federal, a morte está sendo tratada, inicialmente, como natural. A Polícia Civil apura a causa e circunstâncias da morte.

