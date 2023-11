Usuários do transporte coletivo podem acompanhar linhas de ônibus em tempo real

Campo Grande conta com um aplicativo que permite aos usuários do transporte coletivo acompanhar as 169 linhas de ônibus em tempo real. O aplicativo, chamado PegFácil, é oferecido pelo Consórcio Guaicurus e traz diversas vantagens como carregar créditos e ter controle do saldo do cartão.

Os passageiros podem ainda cadastrar uma ou mais linhas de ônibus como favoritas, e o aplicativo os manterá informados sobre quaisquer mudanças, como alterações no itinerário ou horários.

“O PegFácil é uma ferramenta muito útil para todos, até mesmo para aqueles que não estão acostumados a utilizar o transporte coletivo. Com ele, basta inserir sua localização atual, e o aplicativo indicará como chegar de ônibus ao destino desejado”, afirma Robson Strengari, gerente executivo do Consórcio.

Além disso, o aplicativo oferece a funcionalidade de carregar créditos, verificar o saldo do cartão e possibilita o cadastro anual para estudantes.

Janine de Lima Bruno, diretor presidente da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), destaca a praticidade que o PegFácil traz para o dia a dia dos usuários. “Com essa ferramenta, fica mais fácil programar a sua rotina e acompanhar a localização dos ônibus em tempo real. Assim, o passageiro não precisa ficar esperando por muito tempo no ponto e nem corre o risco de chegar atrasado”, ressalta.

O aplicativo está disponível para sistemas Android ou IOS. Na aba “como utilizar”, o usuário confere o passo a passo de utilização. Desde 2016, a concessionária acompanha o fluxo dos ônibus com base no sinal de GPS, por meio de um Centro de Controle Operacional localizado no Centro de Controle Integrado de Mobilidade Urbana da Agetran.

Esse centro possibilita a verificação de fatores externos que podem impactar a viagem, bem como o monitoramento da demanda nas diferentes linhas. Quando um motorista informa que seu ônibus está operando com lotação máxima, um veículo adicional é despachado para atender à demanda.