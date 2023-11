Jovem morre após ser atingido por peça de trator durante o trabalho em propriedade rural

Rodolfo Arce Beneti, de 29 anos, morreu na tarde de ontem (07), após ser atingido por uma peça de trator enquanto trabalhava em um galpão de uma propriedade rural, na BR-060, em Maracaju, a 158 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site Sidrolândia News, Rodolfo desempenhava suas funções habituais quando uma peça de trator em que trabalhava repentinamente estourou, atingindo o seu abdômen. O impacto causou ferimentos graves, incluindo hemorragia interna, o que levou à sua rápida transferência para o hospital de Sidrolândia.

Durante o atendimento, a vítima não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local.

O caso foi registrado na delegacia do município como morte a esclarecer.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.