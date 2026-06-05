Mulher é flagrada com 38 quilos de cabelo humano com destino a Campo Grande

Uma mulher, de 30 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi flagrada transportando cerca de 38 quilos de cabelo humano sem documentação fiscal. O caso aconteceu durante abordagem no Posto Fiscal Lampião Aceso em Corumbá, cidade distante 426 quilômetros de Campo Grande. A carga é avaliada em aproximadamente R$ 115 mil.

Segundo informações da Policia Militar, os agentes receberam uma denuncia de que dentro de um ônibus, um passageiro estaria transportando mercadorias ilícitas.

Diante disso foi realizada a abordagem para a vistoria no veículo, um dos passageiros despertou a atenção da equipe após apresentar comportamentos suspeitos e apresentar nervosismo. Na ocasião, a mulher tentou esconder uma mochila sob o banco do ônibus. Ao verificar, os policiais encontraram diversas mechas de cabelo humano.

Com o flagrante, os policias revistaram a mala da suspeita no compartimento externo do ônibus. No local foram encontradas mais mechas do produto. Ao todo, totalizaram cerca de 38 quilos de cabelo humano com o comprimento entre 40 e 50 centímetros.