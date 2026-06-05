Campo Grande recebe 8º Encontro Internacional de Busólogos em comemoração aos 78 anos da Empresa Andorinha

Campo Grande será palco, neste sábado (6), da 8ª edição do Encontro Internacional de Busólogos com Passeio Turístico, considerado atualmente um dos maiores eventos independentes voltados aos apaixonados pelo transporte rodoviário de passageiros no Brasil. O evento acontecerá na garagem da empresa de transportes Andorinha, em Campo Grande, a partir das 8h.

Criado em 2019 pelo influenciador e comunicador Jonatha Diego, conhecido nacionalmente como “Busólogo de Coração”, o projeto nasceu com o objetivo de celebrar o Dia do Busólogo, comemorado em 25 de julho, reunindo admiradores de ônibus, profissionais do setor e entusiastas da mobilidade em um ambiente de inegração, aprendizado e valorização do transporte rodoviário.

A primeira edição aconteceu no Espírito Santo e reuniu 95 participantes de diversas cidades brasileiras. O sucesso do evento chamou atenção do setor e permitiu sua expansão para outros estados. Desde então, o Encontro passou por cidades como Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia e Cuiabá, consolidando-se como uma referência nacional no segmento.

Ao longo dos anos, o projeto contou com o apoio de importantes empresas e instituições do setor, incluindo operadoras de transporte, plataformas de venda de passagens e fabricantes de ônibus. Desde a primeira edição, a Marcopolo acompanha a iniciativa e, atualmente, atua como Carroceria Oficial do projeto.

Um dos diferenciais do Encontro é unir programação institucional e passeio turístico, permitindo que participantes de diferentes regiões do Brasil conheçam cidades, empresas e bastidores do transporte rodoviário. O evento já proporcionou experiências únicas, como viagens em veículos históricos e passeios em modelos recém-lançados pela indústria nacional.

Além da paixão pelos ônibus, o Encontro também tem desempenhado um papel importante na valorização do transporte rodoviário como serviço essencial. Durante a pandemia, por exemplo, as edições realizadas contribuíram para reforçar a mensagem de que viajar de ônibus era seguro, desde que respeitados os protocolos de biossegurança adotados pelas empresas do setor.

Nesta edição, a anfitriã será a Empresa Andorinha, tradicional operadora fundada em 1948 e uma das mais importantes do transporte rodoviário brasileiro. O evento integra oficialmente as comemorações dos 78 anos da companhia e contará com participantes de diversas regiões do Brasil e também de outros países da América do Sul.

A programação inclui visita institucional, homenagens, sorteios solidários, entrega de doação para uma instituição social e passeio turístico pela capital sul-mato-grossense.

Durante o encontro também será anunciada oficialmente a 9ª edição do projeto, que acontecerá em Brasília, ampliando ainda mais a presença do evento pelo território nacional.

Mais do que reunir apaixonados por ônibus, o Encontro Internacional de Busólogos promove integração, turismo, cultura, responsabilidade social e valorização de um dos modais de transporte mais importantes do país.

Sobre Jonatha Diego

Jonatha Diego é estrategista em comunicação e mobilidade de passageiros, influenciador digital e formador de opinião no setor de transporte rodoviário. Conhecido nacionalmente como “Busólogo de Coração”, tornou-se uma das principais vozes do segmento, conectando empresas, passageiros e entusiastas por meio de conteúdo especializado e projetos de valorização do transporte de passageiros.

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