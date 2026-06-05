Motoentregador tem pé esmagado durante conversão pela direita em Campo Grande

Na manhã desta sexta-feira (05) um motoentregador, de 23 anos, que não teve suas informações divulgadas, teve o pé esmagado por um caminhão após uma conversão pela direita. O caso aconteceu na Rua Coxim, cruzamento com Rua Sunko Yonamine, bairro Morada Verde, em Campo Grande.

Segundo informações preliminares, o acidente aconteceu por volta das 7h30. Na ocasião, o caminhão estava parado no semáforo, indicando que viraria a direita na Rua Sunko Yonamine. Após o sinal ficar verde, o motoentregador continuou reto e acabou colidindo com o outro veículo.

Devido ao impacto, o motociclista caiu no chão e a roda da frente do caminhão passou por cima do seu pé. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima foi encaminhada para a Santa Casa.

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