Mulher é atingida por cinco facadas e sobrevive, em Coxim

Uma jovem de 21 anos foi brutalmente esfaqueada pelo ex-companheiro na noite de quarta-feira (16), em sua residência localizada no Bairro Senhor Divino, em Coxim, cidade distante 253 quilômetros de Campo Grande. Após o crime o agressor conseguiu escapar, com a arma do crime, e segue foragido.

De acordo com o registro policial, a vítima foi atacada dentro de casa pelo ex-convivente, que chegou ao local armado com uma faca e, sem dar chances de defesa, desferiu vários golpes. Mesmo gravemente ferida, a jovem conseguiu fugir e foi socorrida por populares em um bar próximo à residência. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados, prestando socorro inicial à vítima, que posteriormente foi encaminhada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura.

Segundo os médicos que a atenderam, a vítima sofreu ao menos sete perfurações, atingindo o abdômen (lado esquerdo), joelho e braço esquerdos, coxa direita e ambas as palmas das mãos. Apesar da gravidade dos ferimentos, seu estado de saúde é considerado estável e fora de perigo.

A vítima relatou às autoridades que possui medidas protetivas contra o agressor, o que configura violação de ordem judicial por parte do autor. Testemunhas também afirmaram que o homem chegou dizendo que “iria matá-la”, e ameaçou uma mulher que tentou intervir. Assustada, a testemunha deixou o local para buscar ajuda.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, no local do crime foram encontrados sinais de sangue e evidências de luta entre a vítima e o agressor.

O caso em investigação.

