Populares amarram homem em placa de “pare” após agressão à esposa em Dourados

Homem, de 47 anos, é autuado em flagrante por violencia domestica após agrdir sua escposa, de 45 anos. Populares que testeminharam a cena, amarraram o autor em uma placa de “pare”. O caso aconteceu na rua Cândido de Cravalho, no Jardim Cannaã I, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site local, Dourados News as agressoes começaram durnate uma discussão entre o casal, onde o homem passou a desferir socos e chutes contra a vítima, até que uma amiga da mulher cionou a Policia Militar.

O autor tentou fugir antes da chegada da policia, mas populares da região impediram. Ele foi amarrado em uma placa de trânsito.

O agressor foi autuado em flagrante por violência doméstica e levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram