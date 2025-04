Anvisa determina que canetas Ozempic, Saxenda e Wegovy só serão vendidas com retenção de receita médica

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu, na quarta-feira (16), que a venda das canetas Ozempic, Saxenda e Wegovy, medicamentos amplamente utilizados no tratamento do diabetes tipo 2 e na perda de peso, passará a exigir receita médica com retenção nas farmácias de todo o Brasil.

A medida foi aprovada por unanimidade durante reunião da diretoria colegiada da agência e, segundo a Anvisa, visa reforçar o controle sobre o uso desses medicamentos, em meio ao crescimento do chamado “consumo irracional”, especialmente por pessoas que os utilizam para emagrecimento sem orientação médica adequada. A nova regra entra em vigor 60 dias após a publicação técnica da resolução, que deve ocorrer nas próximas semanas.

Atualmente, para adquirir esses medicamentos nas farmácias, basta apresentar uma receita simples ao farmacêutico. Com a nova norma, será obrigatória a apresentação de uma receita em duas vias, com validade de 90 dias, que ficará retida no estabelecimento após a venda. Além disso, as farmácias deverão registrar a receita no SNGPEC (Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados), aumentando a rastreabilidade e a fiscalização da dispensação desses remédios.

Alerta de especialistas e apoio de entidades médicas

O uso de agonistas de GLP-1, classe farmacológica à qual pertencem Ozempic, Saxenda e Wegovy, vem crescendo rapidamente, impulsionado principalmente pelas redes sociais e celebridades que relatam emagrecimento com o uso das canetas. Entidades médicas, como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) e a Sociedade Brasileira de Diabetes, manifestaram apoio à decisão da Anvisa por meio de uma carta aberta, destacando os riscos do uso indevido desses medicamentos sem prescrição e acompanhamento adequados.

“O uso sem controle pode provocar efeitos colaterais graves e agravar transtornos alimentares e psicológicos”, alertam as entidades.

Desde que ganharam popularidade, especialmente pelo uso off-label (fora da indicação principal), as canetas emagrecedoras registraram altíssima demanda nas farmácias, resultando em períodos de escassez e preços elevados. Além de pacientes com diabetes, muitos consumidores passaram a buscar os medicamentos unicamente para fins estéticos, sem indicação clínica. Com a nova regulamentação, a Anvisa espera conter o uso indiscriminado, garantir que os remédios estejam disponíveis para os pacientes que realmente precisam e proteger a saúde pública diante de possíveis consequências do uso incorreto.

Medicamentos como Ozempic, Saxenda e Wegovy imitam o hormônio GLP-1 (peptídeo semelhante ao glucagon), que atua no controle da glicemia e promove sensação de saciedade, auxiliando no tratamento da diabetes e na perda de peso. Por isso, tornaram-se populares tanto no meio médico quanto entre pessoas que buscam emagrecer rapidamente.

A recomendação de especialistas é clara: esses medicamentos só devem ser utilizados com prescrição médica e acompanhamento rigoroso, uma vez que cada paciente apresenta necessidades e condições específicas de saúde.

Com a nova regra, a Anvisa reforça o compromisso com o uso racional de medicamentos e a segurança da população brasileira.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais