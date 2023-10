Mulher denuncia marido a polícia após ser agredida a socos na cabeça

Uma mulher de 27 anos foi agredida a socos na cabeça, pelo marido, na madrugada de hoje (21), em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher relatou aos policiais que era agredida pelo marido há sete dias. Uma dessas agressões, ela levou uma chinelada nos seios, o que causou hematoma.

Em depoimento, a mulher relatou que após as agressões, o autor fugiu em uma bicicleta.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados) como violência doméstica. Aos policiais, a vítima entrou com pedido de medidas restritivas.

