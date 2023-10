Campeonato Estadual Série B tem rodada decisiva neste final de semana

O Campeonato Estadual Série B, volta neste final de semana com três partidas. O destaque é o clássico entre Corumbaense x Águia Negra, no estádio Arthur Marinho, em Corumbá, a 427 quilômetros da Capital.

Em Campo Grande, o União ABC estreia na competição contra o Náutico, no estádio Jacques da Luz, às 9h30 (horário de MS).

Na tarde de hoje (21), às 15h, o Misto enfrenta São Gabriel, no estádio Madrugadão, em Três Lagoas, a 326 km da Capital.

Portuguesa, 3 pontos

Corumbaense, 3 pontos

Águia Negra, 1 ponto

Misto, 1 ponto

União ABC, 0 ponto

Náutico, 0 ponto

São Gabriel, 0 ponto

