7ª Oktoberfest da cervejaria Canalhas com entrada gratuita

Hoje (21), a partir das 17 horas, acontece a 7ª Oktoberfest da cervejaria Canalhas. O evento apresenta mais cinco estilos de cervejas tradicionais alemãs e, uma delas, edição especial nos moldes da festa de Munique. Além das bebidas, tem pratos típicos no cardápio personalizado da casa. No palco, os shows das bandas American Radio e Cassino Boogie.

Para receber melhor o público, uma das ruas estará fechada para ampliar o espaço, que vai comportar mais mesas, banheiros e até espaço kids

SERVIÇO: O Canalhas bar fica localizado na rua Dom Lustosa, 214. Para mais informações, acesse @ cervejariacanalhas, no Instagram.

