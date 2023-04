MS será representado pela 1ª vez na Liga Feminina de Futsal

O futsal feminino de Mato Grosso do Sul alcança mais uma conquista histórica ao ter sua primeira equipe na Liga Feminina de Futsal (LFF), uma das maiores competições da modalidade no país e no mundo. A Serc/UCDB, com o apoio do Governo do Estado, através da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), terá a missão de representar o estado no campeonato, que conta com times de grande expressão e calendário de jogos de pelo menos oito meses.

A torcida sul-mato-grossense terá a oportunidade de apoiar a equipe em seu primeiro compromisso, já que a primeira rodada será realizada em Campo Grande (MS), com jogos entre todas as equipes no Ginásio Dom Bosco, neste sábado (8), a partir das 9 horas (horário de MS).

Além do time de Mato Grosso do Sul, outras 11 equipes estão confirmadas na LFF 2023: Instituto Lince/Taboão Magnus (SP), Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal (ADEF/APCEF – DF), Instituto Stein/Stein Cascavel (PR), Female/Unochapeco (SC), Cianorte Futsal/Guibon Foods (PR), Barateiro Havan Futsal (SC), Telêmaco Borba (PR), Associação São José (SP), Leoas da Serra Futsal (SC), Unidep/Pato Branco (PR) e Londrina Futsal (PR).

Após anos de destaque no cenário nacional, a Serc/UCDB chega à principal competição de pontos corridos do Brasil. A equipe sul-mato-grossense é a atual vice-campeã da Divisão Especial da Taça Brasil e participou recentemente da Supercopa Feminina de Futsal, em Cascavel (PR). O convite para integrar a Liga Feminina de Futsal foi feito pessoalmente pela presidente da marca, Tatiana Weysfield, e pela idealizadora e atual vice-presidente Vanda Cristina Sanches. De acordo com o técnico da equipe, Luiz Fernando Borges, conhecido como Nando, a entrada na LFF é um reconhecimento do bom desempenho do futsal feminino de Mato Grosso do Sul. O grupo de atletas da Serc/UCDB possui grande entrosamento, jogando junto há muito tempo e acumulando participações em diversas competições nacionais, como Taça Brasil, Copa do Brasil, Copa Mundo, Jogos Universitários Brasileiros e Supercopa. Para Vanessa Lima, uma das atletas mais experientes do plantel, a entrada na Liga é o ápice da trajetória da equipe, que vem galgando posições dentro e fora do estado. A Serc/UCDB contará com o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte e da Setescc, para levar o nome do estado à competição. A primeira rodada da LFF 2023 será realizada em Campo Grande (MS), com jogos entre todas as equipes neste sábado (8), no Ginásio Dom Bosco. O formato Com chancela da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), a Liga segue o sistema formato de pontos corridos. A competição tem início no dia 8 de abril e o campeão será conhecido em 18 de novembro. A primeira fase é disputada em turno único (só ida), no sistema “todos contra todos”, totalizando 11 rodadas. Os oito melhores classificam-se para a fase “mata-mata”: quartas de final e, posteriormente, semifinal e final, com partidas de ida e volta. No sábado (8), a Serc/UCDB estreia diante de sua torcida no Ginásio Dom Bosco, onde vai encarar o Taboão Magnus (SP), às 16h30 (horário de MS). Confira abaixo todos os seis jogos da primeira rodada, que acontecerão em Campo Grande: Fase classificatória

1ª rodada – 8/4 (sábado) 9h – Stein Cascavel (PR) x Unidep/Pato Branco (PR) 10h30 – ADTB/Telêmaco Borba (PR) x ADEF/APCEF (DF) 12h – Barateiro Havan (SC) x Londrina Futsal (PR) 13h30 – Guibon Foods/Cianorte (PR) X Female/Unochapeco (SC) 15h – Leoas da Serra (SC) x São José (SP) 16h30 – Taboão Magnus (SP) x Serc/UCDB (MS) O público pode assistir presencialmente às partidas no ginásio. Não será comercializado ingresso, basta levar um quilo de alimento não perecível. Os três últimos jogos do dia serão transmitidos ao vivo pelo canal BandSports. Torneio Início No dia seguinte, no domingo (9) de Páscoa, será organizado o Torneio Início, para abrir a temporada já com um troféu em disputa, além de promover a competitividade entre as equipes e difundir o futsal feminino. Na etapa classificatória, as 12 equipes estão divididas em quatro grupos com três integrantes cada. Nesta fase, os jogos terão duração de apenas 10 minutos. Apenas o primeiro colocado de cada chave assegura vaga à semifinal. As partidas terão transmissão ao vivo no canal da LFF na plataforma da NSports (clique aqui para acessar). Com informações da Fundesporte.

