Homem sai de acampamento para pescar e é encontrado morto

João Batista, de 42 anos, foi encontrado morto na sexta-feira, na cidade de Selvíria. Ele havia saído para pescar camarões no Rio do Pântano, nos fundos de uma fazenda.

Ele deixou o acampamento que estava e, por conta da demora em voltar, a esposa dele acionou o Corpo de Bombeiros.

Em conjunto com a polícia, foram realizadas buscas na área e encontraram o barco de João na margem próxima ao local onde ele estava acampando. Na margem oposta, foi encontrado um toco contendo uma bota, chapéu e um passaguá/puçá, pertencentes a João.

Com suspeita de afogamento, os militares esperaram pelo amanhecer para realizar buscas subaquáticas e, com a ajuda de outros pescadores locais, encontraram o corpo de João a uma profundidade de 3 metros e cerca de 10 metros de distância da margem.

A Polícia Civil e a perícia foram acionadas e o caso registrado como morte a esclarecer.

