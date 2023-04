Previsão é de tempestade na Capital e mais 23 cidades do Estado

A previsão do tempo para este sábado (8) indica tempo instável, devido ao avanço de uma frente fria oceânica, aliado a atuação de sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. Os dados são do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). De acordo com as previsões, há possibilidade de chuvas em qualquer momento do dia, acompanhadas de ventos que podem atingir até 60 km/h.

Conforme o órgão, vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), o deslocamento de cavados e o transporte de calor e umidade favorecerão a formação de instabilidades e chuvas.

Em Dourados, as temperaturas oscilam entre 20°C e 28°C, com umidade relativa do ar que pode chegar a 100% e previsão de chuvas em qualquer momento do dia. Já na Capital, os termômetros registram de 18°C a 26°C, com variação da umidade relativa do ar entre 40% e 95%.

A previsão para Corumbá é de um dia quente, com a temperatura máxima atingindo 32°C e a mínima não ultrapassando os 20°C. Há previsão de chuvas na cidade, assim como em Coxim, onde a umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%.

O aviso de tempestade do Inmet é válido até as 10h de hoje. Na lista, além de Campo Grande, estão Anaurilândia, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Camapuã, Corguinho, Corumbá, Coxim, Figueirão, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Sonora e Taquarussu.

