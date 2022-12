IHP lança campanha sobre as onças-pintadas

O Brasil abriga a maior população de onça-pintada do mundo, sendo que as maiores populações estão na Amazônia e Pantanal. Com 20 anos de atuação no Pantanal, o IHP (Instituto Homem Pantaneiro) lançou, neste mês, uma nova campanha de conscientização sobre a importância da onça-pintada que ressalta a produção de natureza e a importância da onça-pintada para o bioma.

Presidente do IHP, explica que o trabalho da instituição é focado na gestão de áreas protegidas, na Serra do Amolar. “A produção de natureza é focada na proteção das áreas para manter o ecossistema completo e, assim, poder promover o ecoturismo para fomentar o desenvolvimento local. Hoje, conseguimos produzir natureza no Pantanal, um patrimônio natural da humanidade”, afirma o presidente do IHP Ângelo Rabelo.

Já o médico-veterinário e coordenador do Programa Felinos Pantaneiros, Diego Viana disse que hoje, a onça-pintada está cada vez mais ameaçada no Pantanal. “Esta ameaça é resultado da acelerada intensificação do uso da terra dentro do bioma e áreas adjacentes. As principais ameaças à conservação da onça-pintada são a perda de habitat, caça furtiva, retaliação por depredação de gado, poluição de mineração e pesticidas, aumento das atividades agrícolas e infraestrutura humana”, explica Viana.

O médico-veterinário explica, ainda, que os incêndios de 2020 foram os mais severos que a Ciência acompanhou. “31% do Pantanal foi queimado e isso afetou 45% da população estimada de onça-pintada, 79% das áreas de vida e 54% das áreas protegidas”, afirma Diego Viana.

