MS “perde” 5,9 km² de território para a Bolívia

Os novos dados que apontam mais 72 km² de território ao Brasil trouxeram discussões sobre as regiões fronteiriças entre Paraguai e Bolívia. A nova extensão territorial expressa um ‘aprimoramento’ da área total do país.

O Brasil “perdeu” cerca de 5,9 km² para a Bolívia, em 2022, de acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entretanto, na prática, esta perda de território não significa muita diferença, de acordo com especialistas.

Esta área de 5,9 km² está localizada na faixa fronteiriça do Brasil com a Bolívia, em Mato Grosso do Sul, mais especificamente no rio Paraguai, de acordo com o gerente de regularização fundiária e cartográfica da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jadir Bocato.

Em 2021, o órgão apontou que Corumbá – o 11º maior município do País em tamanho -, possuía 64.438,363 km². No novo levantamento, referente ao ano de 2022, o município aparece com 64.432,450 km².

O especialista explica que os novos dados divulgados pelo IBGE são mais precisos em relação com o atual território brasileiro. Segundo Jadir, não se trata de “perda” ou “ganho” de território, mas sim de um ajuste do mapa do Brasil a atual forma.

“O mapa anterior foi feito numa escala de 1 para 250 mil. Ou seja, cada quilômetro no mapa correspondia a 250 mil quilômetros no chão. O novo mapa usa uma escala muito mais precisa, de 1 para 100 mil, com isso amplia em 6 vezes mais o nível de visão. Um trecho do rio que parecia reto, aparece com curvas nessa nova escala, e isso vai refletir na área”, explicou.

Cinco cidades do Acre fazem fronteira com a Bolívia, mas nenhuma teve mudança; nove de Rondônia e cinco de Mato Grosso.

Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) ganhou 41,03 km², Porto Esperidião ganhou 3,2 km² e Comodoro (MT) ganhou 0,04 km². São Francisco do Guaporé (TO) perdeu 11,17 km² e Cáceres perdeu 42,97 km².

Em todo o Brasil, o território cresceu 72 km² com o recálculo de fronteiras. Os aumentos foram provocados por novos delineamentos de fronteira internacional em trechos do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O estudo ajustou o total da área do País para 8.510.417,771 km².

