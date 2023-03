Dr. Victor Rocha comemora derrubada do Veto: “Garantimos transporte aos pacientes com câncer”

O vereador Dr. Victor Rocha comemorou a derrubada do veto total do Executivo ao Projeto de Lei 10.683/22 que garante gratuidade para pessoas com câncer nos veículos de transporte coletivo municipal de Campo Grande.

O parlamentar é médico mastologista e sabe da dificuldade dos pacientes diagnosticados com câncer, poderem fazer todo o tratamento. “Acompanho essa realidade diariamente. Os pacientes que fazem tratamento de câncer, em alguns casos precisam se deslocar diariamente para fazer o tratamento. Ou precisam fazer exames e ir a consultas. Se as prefeituras do interior disponibilizam vans para o transporte de seus pacientes, não vejo impedimento nenhum de garantirmos a gratuidade no transporte coletivo”, constatou.

Dr. Victor Rocha atende pacientes de Campo Grande e de outros 34 municípios, por meio do projeto Casa Rosa, garantindo consulta, exames, punções e biópsias de mama, tudo em um único local, entrando apenas uma única vez na fila do Sistema de Regulação (SisReg) da Sesau. “Temos que dar condições desses pacientes poderem realizar o seu tratamento. Na Casa Rosa, são 82 pacientes diagnosticadas com câncer de mama que estão em tratamento. E afirmo que por falta de um passe de ônibus, às vezes, algumas não conseguem ir até o hospital. Então votei pela derrubada do veto, pois sou a favor que os pacientes, possam dar continuidade aos seus tratamentos”.

O projeto de Lei nº 10.683/22 é de autoria do vereador Professor André Luis, junto com os vereadores, Dr. Victor Rocha e Prof. João Rocha. Pela proposta, as pessoas portadoras de câncer, comprovadamente carentes, são isentas do pagamento de bilhete de passagem nos veículos de transporte coletivo municipal de Campo Grande. A lei deve ser regulamentada no prazo de um ano.