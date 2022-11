MP investiga situação de Emeis em Campo Grande

Em publicação no Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), divulgado ao dia 21 de outubro, foram abertos inquéritos para solucionar os déficits estruturais de 13 EMEIs da capital. Falta de manutenção, condições de trabalho dos servidores, material disponível, limpeza, ou seja, tudo o que o cidadão reivindica de seus governantes e que necessita devida atenção dos órgãos públicos municipais estão entreos itens que devem ser investigados pelas equipes do Ministério Púbico.

As escolas que serão analisadas diante das atuais condições de conservação das unidades são: Escola Municipal Dr. Tertuliano Meirelles, EMEI Clebe Brazil Ferreira, EMEI Aero Rancho, EMEI Michele Regina Locatelli, Escola Municipal Profª Arlene Marques Almeida, Escola Municipal Profª Lenita de Sena Nachif, Escola Municipal Irene Szukala, Escola Municipal Rafaela Abrão, Escola Municipal Profª Flora Guimarães Rosa, Escola Municipal Profª Eulália Neto Lessa, Escola Municipal Profº Fauze Scaff Gattass Filho, EMEI Constança Correia de Almeida e Escola Municipal João de Paula Ribeiro. Todas fiscalizadas pelo Vereador Prof. André Luis.

Em 2022, de fevereiro a julho,A Câmara Municipal já redigiu mais de 2.000 ofícios que foram enviados ao MinistérioPublcio e a 27 órgãos públicos e conselhos municipais competentes, os notificando dos problemas encontrados durante as visitas. O vereador Prof. André Luis é um dos autores destes oficios e já conduziu em seu gabinete fiscalizações diárias às escolas municipais, unidades básicas de saúde (UBS) e unidades de pronto atendimento (UPA), além de praças e demais espaços públicos de Campo Grande. Ele considera esta ação do mP um dos resultados deste trabalho do egislativo Mounicipal.