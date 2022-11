Comissão de Finanças da Câmara debate piso para enfermagem

A discussão sobre o piso da enfermagem no município de Campo Grande está na pauta de uma Audiência Pública da Comissão Comissão Permanente de Finanças e orçamento da Câmara Municipal de Campo Grande marcada para próxima quarta-feira (09) às 09h00, no plenário Oliva Enciso. A audiência foi proposta pelo vereador Valdir Gomes.

Aprovado no Congresso Nacional no meio deste ano, na véspera da implantação, o Supremo Tribunal Federal (STF) revogou a aplicação do piso, para que o Legislativo Nacional pudesse fornecer soluções orçamentárias para garantir o pagamento do reajuste.

A comissão de é composta pelo Presidente, vereador Betinho, e Vice-Presidente, Vereador Papy. Também fazem parte da comissão como membros, os vereadores Tiago Vargas, Ronilço Guerreiro e Camila Jara.