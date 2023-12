Alerta a quem for fazer tranças nesse fim de ano: pomadas modeladoras inadequadas podem causar lesões nos olhos

No Rio de Janeiro, mais de 100 pessoas deram entrada no pronto-socorro nos dias 25 e 26 de dezembro por lesões oculares após fazerem tranças para o feriado do Natal. As queixas eram de coceira, irritação e até perda de visão temporária após molhar os cabelos trançados.

Ao fazer tranças ou outros penteados que precisem ficar firmes e durar bastante, é comum o uso de pomadas modeladoras para ajudar na fixação. Entretanto, algumas das pomadas utilizadas podem conter produtos químicos que ao serem molhados causam uma reação tóxica e em contato com os olhos ocasiona lesão nas córneas.

A Vigilância em Saúde e o Instituto de Vigilância Sanitária do Rio (IVISA-Rio), órgãos da Secretaria Municipal de Saúde, já iniciaram uma investigação para apurar o ocorrido, e determinar quais as marcas de pomadas causaram as lesões relatadas e quais estabelecimentos estão usando o produto indevido.

De acordo com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), algumas marcas de pomada para cabelo estão com a sua comercialização e uso suspensos no Brasil por causarem danos aos olhos ao entrar em contato com suor ou água ou por conter insumos que são prejudiciais a saúde.

Sintomas

O Hospital Souza Aguiar atendeu crianças, adolescentes, homens e mulheres que se queixavam de lesões oculares após o natal, e principais sintomas apresentados eram coceira nos olhos, vermelhidão, irritação, ardência, inchaço. Nos casos mais graves, a visão foi ficando turva, até chegar ao ponto em que o paciente não conseguia enxergar.

Os pacientes disseram que os problemas começaram ao lavar os cabelos ou molhá-los durante o banho de piscina ou na praia. A diretora do hospital, Paula Travassos, alerta para a gravidade do problema.

“A maioria dos pacientes apresenta uma conjuntivite ou ceratite química causadas pelo contato com a pomada. E, quanto maior a quantidade do produto que escorre para os olhos, mais grave pode ser a lesão. Alguns estão chegando com muito inchaço nos olhos e sem conseguir enxergar, tendo que ser guiados por acompanhantes. São quadros considerados bem graves.”, afirma.

E com a chegada do Ano Novo, Paula teme que o número de casos aumente, por isso é necessário alertar a população.

“Se a situação já está assim por causa do Natal, pode ficar pior para o réveillon, pois sabemos que muitas pessoas terminam a noite mergulhando no mar.”, alerta.

E caso chova, o risco de lesões também aumenta caso as pessoas se molhem pelo fato da água entrar em contato com os olhos carregando o produto.

Para evitar esses problemas, a Anvisa pede que forem fazer tranças ou penteados fixos que chequem se o produto é certificado pela Anvisa e só use os que tiverem o selo e a garantia de que é seguro. A lista de produtos regularizados pela Anvisa pode ser conferida no site.

