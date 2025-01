Motorista alcoolizado colide em carro estacionado e foge empurrando veículo em Campo Grande

Câmeras de segurança de um condomínio em Campo Grande (MS) registraram o momento em que o motorista de um veículo colide na traseira de outro que estava estacionado e foge empurrando o carro após o impacto.

As imagens capturaram a força do acidente, que fez o veículo arrastar-se até um matagal. O proprietário do carro danificado não estava no local no momento do ocorrido.

De acordo com relatos, o motorista responsável pelo acidente parecia estar visivelmente alcoolizado. Após a colisão, ele foi capturado por outras câmeras de segurança, que registraram uma segunda pessoa ajudando-o a empurrar o veículo para longe do local.

Com informações do G1