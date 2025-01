Motorista é socorrido em estado grave após colisão frontal na MS-162 entre Maracaju e Sidrolândia

O motorista foi resgatado em estado grave após um acidente que destruiu seu carro, ocorrido na tarde deste sábado (4) na MS-162, entre as cidades de Maracaju e Sidrolândia. Devido à gravidade dos ferimentos, ele está sendo transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Segundo informações, o condutor do Chevrolet Vectra invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um caminhão. O motorista do veículo de carga relatou à polícia que tentou desviar da trajetória do carro, mas não conseguiu evitar o impacto.

A polícia ainda investiga as causas que levaram o motorista a pegar a via no sentido oposto.

A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, que realizou os primeiros socorros. Com grave traumatismo craniano, ela foi levada ao hospital local e, posteriormente, foi solicitado seu encaminhamento para um hospital na Capital. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos