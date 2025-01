UEMS divulga resultado preliminar do vestibular 2025 e abre prazo para recursos

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) divulgou nesta sexta-feira (3) o resultado preliminar do vestibular 2025.

Os candidatos podem acessar as notas da prova objetiva e da redação. O prazo para recorrer ao resultado preliminar começa no dia 6 de janeiro e vai até o dia 7. Os recursos devem ser enviados exclusivamente pelo sistema online da UEMS.

A universidade prevê a divulgação do resultado final para o dia 20 de janeiro, no site oficial do processo seletivo.

O edital também inclui a lista de candidatos desclassificados e as notas dos participantes na modalidade “Treineiros/as”.

ACESSE AQUI o resultado do edital.