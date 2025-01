Motociclista fica ferido após carro furar sinal vermelho no cruzamento da Avenida Gunter Hans; Motorista não possuía CNH

Na amanhã desta sexta-feira (24) um motociclista, de 18 anos, se acidentou após carro furar sinal vermelho no cruzamento da Avenida Gunter Hans com a Rua Panambi Vera, no bairro Tijuca, em Campo Grande. O jovem colidiu com a lateral do carro, cujo motorista não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Conforme informações do boletim de ocorrência, o impacto ocorreu quando o motociclista, em uma Titan, de cor azul, seguia pela Avenida Gunter Hans, quando o condutor de uma Parati, de cor branca, furou o sinal vermelho para realizar uma conversão à direita na Avenida Gunter Hans.

O jovem foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Universitário. Já o condutor da Parati foi conduzido à Delegacia.