Campanha ‘Lixo Zero’ mobiliza servidores do Estado para sustentabilidade

A Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) deu importantes passos para a implantação plena da campanha ‘Lixo Zero’, com foco na gestão sustentável de resíduos. Um diagnóstico inicial foi realizado, com dados do último mês, para avaliar os tipos e a quantidade de resíduos gerados.

Dentro do cronograma de ações, equipes de limpeza foram orientadas sobre os objetivos da campanha, aprendendo a separar e pesar os resíduos, que alcançaram uma média de 40 kg por dia somente na sede da Sead, resultando em, aproximadamente, 1,2 tonelada no período.

A mobilização incluiu a orientação de aproximadamente 250 servidores sobre a separação correta de resíduos e temas relacionados, como a diferença entre lixo e resíduo sólido, tempo de degradação, logística reversa, impactos ambientais e sociais do descarte inadequado, e as metas da campanha Lixo Zero.

Também foram abordados tópicos essenciais para promover uma mudança cultural, reforçando a importância de adequar as práticas institucionais às legislações ambientais e disseminar o conceito de sustentabilidade dentro e fora do ambiente de trabalho.

Para estruturar a campanha, foram adquiridos residuários e balanças de pesagem, além de instaladas lixeiras identificadas com placas e cartazes informativos nos corredores da sede. Também foram criados residuários específicos para materiais como cápsulas de café, itens de escrita, pilhas, tampinhas, e outros recicláveis, todos destinados à logística reversa.

Entre os resultados práticos, sete quilos de cápsulas de café foram encaminhados à empresa indústria; 300 lâmpadas fluorescentes e de LED foram entregues a reciclagem, e diversos resíduos recicláveis foram depositados em local especifico para recolhimento.

Além disso, eletrônicos e móveis inservíveis foram destinados ao Ecoponto. O mês de dezembro marcou ainda o início do diagnóstico em prédios da Sead fora do Parques dos Poderes, como o Procon/MS.

Essas iniciativas reforçam o compromisso da Sead com a sustentabilidade, criando um ambiente institucional mais responsável e alinhado às práticas ambientais exigidas pela legislação. Os resultados já obtidos são um importante marco para a consolidação da campanha Lixo Zero e o estímulo à adoção de hábitos mais sustentáveis pela sociedade.

A servidora Célia Sampaio está disponível para esclarecer dúvidas e receber sugestões pelo telefone 3318-4155. A campanha Sead Lixo Zero é um exemplo de como instituições públicas podem contribuir para a preservação ambiental, engajando seus colaboradores em práticas sustentáveis que impactam positivamente a sociedade como um todo.

Com informações da Agência de Notícias de MS.