Prazo para inscrições em mestrado e doutorado da UFMS se encerram hoje (24)

Universidade oferece mais de 1,2 mil vagas em diversas áreas; processo seletivo contempla ampla concorrência e ações afirmativas

Termina nesta sexta-feira, 24 de janeiro, o prazo para inscrições no processo seletivo unificado de mestrado e doutorado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). São mais de 1,2 mil vagas distribuídas entre a Cidade Universitária, em Campo Grande, e os câmpus de Aquidauana, Chapadão do Sul, Três Lagoas e Corumbá.

As oportunidades são abertas a candidatos brasileiros e estrangeiros, com vagas destinadas à ampla concorrência, ações afirmativas e ao Programa Qualifica, direcionado a servidores ativos da UFMS e do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até as 23h59 de hoje no site oficial da Pós-Graduação.

Atualmente, a UFMS oferece mais de 50 programas de pós-graduação avaliados positivamente pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O edital completo está disponível em português, inglês e espanhol no site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da universidade.

