Motociclista morre após bater em galhos de árvore às margens de rodovia

Alisson Aparecido Erculano, de 26 anos, morreu na madrugada de hoje (27), após sofrer um acidente em uma rodovia próximo ao município de Naviraí, localizada a 359 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi socorrida com vida para um hospital, mas acabou falecendo na casa de saúde.

Segundo o site Tá Na Mídia Naviraí, o acidente ocorreu após o motociclista bater em galhos de árvore que estavam às margens da rodovia. A vítima usava capacete aberto e teve ferimentos na cabeça, tórax e fratura no pé.

Ainda de acordo com o site, motoristas que passavam pelo local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Alison foi socorrido com vida, mas faleceu na madrugada após sofrer uma parada cardíaca enquanto estava sendo atendido em um hospital na região.

